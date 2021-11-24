В России предложили запретить лишать семьи с детьми единственного жилья

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила запретить лишать единственного жилья семьи, в которых воспитываются несовершеннолетние дети. Слова омбудсмена приводит РБК.

Москалькова выступила с инициативой на Всероссийском координационном совете уполномоченного по правам человека, отметив, что выселение граждан, не имеющих другого жилья, считается важной проблемой. В качестве примера омбудсмен рассказала историю одной семьи из Ярославской области — супруги с тремя детьми не смогли обслуживать ипотеку, остались без жилья и в итоге поселились в монастыре.

Власти уточнили, что при оформлении сделок с жильем банкам необходимо учитывать платежеспособность клиентов. «Пусть банки думают, кому они дают деньги, что они рискуют. Но в то же время мы не должны снизить возможность этого субсидирования», — заявила Москалькова.

Ранее уполномоченная по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предложила запретить выселение за долги из квартир, которые были приобретены на средства материнского капитала. Инициатива связана с тем, что при выселении семьи ребенок фактически лишится права на жилье.