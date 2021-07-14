Россиян захотели защитить от риска продажи единственного жилья

Минэкономразвития не поддержало законопроект, позволяющий продажу единственного жилья россиян, задолжавших банкам и микрофинансовым организациям (МФО). Соответствующий отзыв направлен в Минюст, пишут «Известия», располагающие копией документа.

Законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты в части обращения взыскания на роскошное жилое помещение» раскритиковал замглавы Минэкономразвития Илья Торосов. В ведомстве предлагают продавать единственное жилье только в случае, если человек задолжал физическому лицу, а не банку или МФО.

Также следует защитить от риска реализации единственное жилье, если оно принадлежит должнику на протяжении трех лет и более, говорится в письме Торосова. Кроме того, в Минэкономразвития хотят обязать кредитора запрашивать у должника согласие на продажу квартиры. Если должник не согласится, тогда кредитор должен обратиться в суд. После этого запускается процедура банкротства, жилье реализуется, а все долги обанкротившегося гражданина списываются — независимо от того, хватило ли на их погашение вырученных от продажи недвижимости денег.

При принятии решения о продаже квартиры также нужно учитывать наличие у должника несовершеннолетних детей, нужду в жилье и оценить добросовестность его мотивов, считает кандидат юридических наук Сусана Киракосян. В Минюсте «Известиям» сообщили, что получили письмо Минэкономразвития, в настоящее время законопроект дорабатывается совместно с другими ведомствами.

Ранее Илья Торосов заявлял, что практика продажи единственной жилплощади должников может привести к возникновению новых схем отъема жилья. Прецедент был создан в Екатеринбурге — там с молотка ушла единственная пятикомнатная квартира гражданина, задолжавшего кредиторам более 20 миллионов рублей. Взамен мужчине предоставили «однушку».