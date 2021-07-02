В России впервые изъяли единственное жилье у гражданина-банкрота

В России впервые изъяли единственное жилье у гражданина, признанного банкротом. Об этом сообщает «Коммерсант».

Недвижимость забрали у мужчины из Екатеринбурга Аркадия Поторочина, который задолжал кредиторам 21,4 миллиона рублей. Пятикомнатная квартира площадью почти 150 квадратных метров была продана на торгах за 8,25 миллиона рублей.

В 2018 году, когда Поторочин был признан банкротом, суд изъял его квартиру из конкурсной массы, поскольку она была его единственным жильем. Тем не менее в 2019 году спор должника и кредиторов был отправлен на новое рассмотрение, кредиторы предложили заменить пятикомнатную квартиру банкрота на однокомнатную площадью 32 квадратных метра. Суд посчитал, что данная недвижимость «разумно достаточна для удовлетворения конституционно значимых потребностей в жилище для одного человека», так как должник был холост и не имел иждивенцев. Попытки жителя Екатеринбурга оспорить решение суда оказались безуспешны, и в июне 2021 года квартира была продана на торгах.

Эксперты отмечают, что принятое судом решение является попыткой обойти пробел в законодательстве, который не позволяет изымать у должников дорогую недвижимость, если она является их единственным жилищем. Подчеркивается, что данный случай может стать прецедентом для похожих дел, так как в российской судебной практике есть запрос на взыскание элитного жилья банкротов.

Ранее аналитики сервиса FreshStart предсказали, что в 2021 году число граждан-банкротов достигнет 178,5 тысячи человек. По информации издания «Известия», Россию накроет волна банкротств. Показатели нынешнего года могут превысить в 1,5 раза прошлогодние. «С каждым годом число россиян, получивших через суд статус банкрота, стабильно увеличивается не менее чем на 50 процентов от уровня предыдущего года», — свидетельствуют данные аналитиков.