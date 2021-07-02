Юрист оценила первый в России случай изъятия единственного жилья у банкрота

Адвокат Московской областной коллегии адвокатов Наталья Григорьева, специализирующаяся на жилищном праве, оценила первый в России случай изъятия единственного жилья у обанкротившегося гражданина. В беседе с «Лентой.ру» она заявила, что это хороший прецедент, и выразила надежду на дальнейшее применение такой практики.

«Несмотря на то что мне этого человека по-человечески жалко, с юридической точки зрения, это правильное решение. Ведь нужно правильно оценивать свои возможности при подаче заявки на кредит и ее реализации, так? Такая практика, я надеюсь, будет дальше применяться. Если она будет набирать обороты, расценивайте это как мое субъективное мнение, процент долгов по кредитам и по жилищно-коммунальным услугам значительно снизится. И в других странах такая практика достаточно распространена. Я считаю, это хороший прецедент», — отметила Григорьева.

По ее словам, если человеку предоставили жилье и «в итоге он не остался бомжом, то все сложилось очень удачно». Адвокат отметила, что она поддерживает эту практику, однако уточнила, что необходимо с каждый подобным случаем разбираться отдельно, чтобы исключить процессуальные ошибки и ненадлежащим образом вынесенные судебные решения.

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«В целом если эта практика пойдет дальше, то люди будут понимать, что, если они не платят по кредитам, если они не платят за жилищно-коммунальные услуги, у них есть реальная возможность лишиться комфортного жилья, в котором они проживают. Потому что, к сожалению, практика такова, что многие считают, что они могут не платить, для них это нормально. То есть человек берет кредит, например, и понимает, что платить он за него не будет. Речь идет не о социально-ущемленных гражданах, которые еле сводят концы с концами. Все-таки человека лишили не однокомнатной квартиры в Бутово, а пятикомнатной в Екатеринбурге, это не пенсионер или инвалид, с которыми как-то несправедливо обошлись», — подчеркнула юристка.

Она рассказала, что в России чаще всего встречаются два вида неплательщиков по кредитам и жилищно-коммунальным платежам. Это, по ее словам, либо очень обеспеченные люди, «которые считают, что с них ничего не возьмешь, потому что все на родственников записано», либо люди, оказавшиеся в трудной финансовой ситуации.

«Если люди будут знать, что у них могут быть определенные последствия, если они не смогут погасить кредит или они не будут платить какие-то обязательные платежи, то это их подстегнет быть более финансово ответственными и действовать более продуманно», — резюмировала адвокат.

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По словам Григорьевой, общественность не готова пока к таким судебным решениям. Люди, по ее словам, расценивают жилье как неприкосновенную собственность, а выплату долгов не считают своей обязанностью.

«Когда мы пытаемся взыскать задолженность, например, за жилищно-коммунальные услуги с людей, у которых единственное жилье, у нас начинается буча, когда общественное мнение поднимается и говорит: "Ну как же так можно изымать последнее?" Но ее не изымают, а реализовывают более дорогостоящую квартиру с перемещением человека в менее комфортное жилье, и притом вот эта разница идет на погашение долгов. Я хочу уточнить: человека не выселяют, а перемещают в менее комфортное жилье, из четырехкомнатной в однокомнатную квартиру, например», — рассказала юристка.

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