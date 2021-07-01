Россиянам раскрыли самые популярные схемы обмана при строительстве частных домов

Спрос на строительство частных домов в России растет, и это провоцирует развитие нечистоплотной конкуренции, которая граничит с мошенничеством, отмечается в сообщении строительной компании DSK group company, поступившем в редакцию «Ленты.ру». Эксперты фирмы раскрыли самые распространенные схемы обмана людей, желающих построить свой дом.

«Самым очевидным признаком мошенничества является требование предоплаты, — констатируют специалисты. — Как правило, ее просят прорабы наличными или переводом на карту. А также регулярно встречаются сообщения о том, что люди заключили договор на строительство частного дома с компанией, которой не существует. То есть в соглашении указаны несуществующие данные».

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Еще один распространенный способ обмана — признание банкротом компании, с которой заключено соглашение на строительство и которой передана плата за работы. Кроме того, к мошенничеству можно отнести истории, когда бригадир на этапе согласования стоимости работ сознательно занижает ее. Это делается для того, чтобы привлечь клиента, а далее смета будет разрастаться по мере ведения строительных работ, указали эксперты.

Другой вариант — замена материалов с согласованных в смете на более дешевые аналоги. «Зачастую неблагонадежные строители сознательно делают все для увеличения стоимости работы. Для реализации этого плана клиенту предлагается либо повысить качество объекта за счет каких-то более дорогих материалов, либо увеличивают площадь фундамента по принципу "чем стены толще, тем лучше"», — заключают специалисты.

Ранее, в марте, стало известно, что большинство россиян (37 процентов) хотят жить за чертой города, но в ближайшем к нему доступе. 30 процентов выбрали бы для жизни уютный спальный район. Только 20 процентов мечтают о жизни в центре мегаполиса. 8 процентов опрошенных с удовольствием уехали бы в глухой лес.

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