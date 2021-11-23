В России предложили запретить выселение из ипотечных квартир при одном условии

Уполномоченная по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предложила запретить выселение за долги из квартир, купленных на средства материнского капитала. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию соответствующего обращения, направленного детским омбудсменом министру труда и социальной защиты Антону Котякову.

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Как отметила Волынец, при покупке недвижимости на маткапитал родители обязаны выделить детям доли в жилом помещении — это гарантирует несовершеннолетним право на жилье. Но при выселении всех членов семьи эта гарантия фактически лишается смысла, указала уполномоченная.

Волынец подчеркнула, что наличие у выселяемых граждан детей не является препятствием для изъятия ипотечного жилья. По ее мнению, нужно инициировать внесение изменений в федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)» и в Гражданский кодекс, чтобы защитить права детей ипотечников.

Омбудсмен считает, что одного условия об использовании маткапитала при покупке жилья достаточно для обеспечения невозможности выселения семьи. В настоящее время закон запрещает лишать граждан единственного жилья, но эта норма не распространяется на ипотечные квартиры.

Ранее Волынец предложила ввести в России ежегодные выплаты многодетным семьям в размере 100 тысяч рублей до достижения младшим из детей совершеннолетия либо окончания им школы, среднего или высшего учебного заведения. Она сообщила, что данная мера социальной поддержки может быть включена в федеральный закон «О статусе многодетной семьи» после того, как он будет принят.