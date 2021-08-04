В России разрешили продажу единственного жилья банкрота

Верховный суд подтвердил возможность продажи единственного жилья банкрота. Решение в пользу кредитора вынесла коллегия по экономическим спорам в разбирательстве хабаровского бизнесмена Владимира Балыкова и Россельхозбанка. Документ опубликован в картотеке арбитражных дел.

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Предприниматель задолжал банку около 34 миллионов рублей. В январе 2020 года Балыкова признали банкротом, а в отношении его имущества (земельного участка площадью 2124 квадратных метра и дома 366,4 квадратного метра в районе села Осиновая Речка Хабаровского края) ввели процедуру реализации. Мужчина обратился в суд с просьбой исключить из конкурсной массы для расчета с кредиторами особняк, так как он является единственным жильем бизнесмена. Рассмотрев иск и доводы представителя Россельхозбанка, Верховный суд разрешил продажу имущества при условии приобретения для банкрота взамен более скромной недвижимости.

«В процедуре банкротства не исключается возможность приобретения замещающего жилья финансовым управляющим за счет выручки от продажи имущества должника. В целях обеспечения права должника и членов его семьи на жилище, гарантированного частью 1 статьи 40 Конституции, условия сделок купли-продажи должны быть сформулированы таким образом, чтобы право собственности банкрота на имеющееся у него жилое помещение прекращалось не ранее возникновения права собственности на замещающее жилье, а также допускать прекращение торгов при падении цены ниже той, при которой не произойдет эффективное пополнение конкурной массы (с учетом затрат на покупку замещающего жилья)», — пояснила судебная коллегия.

В апреле Конституционный суд пояснил, когда стоит сохранять за должником единственный объект недвижимости, а когда нет. В июне в России впервые изъяли и продали на торгах единственное жилье банкрота из Екатеринбурга Аркадия Поторочина. Мужчина задолжал 21,4 миллиона рублей и остался без пятикомнатной квартиры, замещающее жилье екатеринбуржцу не предоставили.

