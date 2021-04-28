Россиянам пояснили условия для взыскания единственного жилья должника

Конституционный суд (КС) пояснил россиянам условия для взыскания единственного жилья должника. В опубликованном на сайте КС постановлении сказано, что нормы Гражданского процессуального кодекса (ГПК) и закона «О банкротстве» не запрещают полностью судам взыскивать единственное жилье должника при определенных условиях.

Гражданина не смогут оставить совсем без жилого помещения, однако его площадь «не должна превышать потребности жильца».

Наложить взыскание на единственное жилье для погашения долгов можно при соблюдении ряда условий. Так, должника нельзя оставить совсем без жилого помещения в соответствии с нормативами площади в том городе или поселке, где он живет. Помимо этого, суды должны учитывать размер долга и рыночную стоимость имущества.. Взыскание единственного жилья не должно вынуждать должника переезжать в другой город или поселок, но переезд возможен в случае согласия должника, уточняется в постановлении.

В документе подчеркивается, что судом еще в 2012 году принималось решение о том, что нельзя взыскивать с должника единственное жилье, но площадь такого жилья должна быть «разумно достаточной». Тогда же КС обязал законодательные власти внести изменения в законодательство и прописать возможность взыскания жилья, когда его площадь явно «превышает потребности должников». С тех пор никаких изменений в законодательство внесено не было.

В марте сообщалось, что в России с 1 апреля 2021 года перестанет действовать рекомендация Центробанка, введенная как мера поддержки ипотечников в период пандемии коронавируса, — просьба не обращать взыскание на заложенные квартиры, если они являются единственным жильем должника.

В начале 2021-го доля отрицательных решений по заявкам, поданным потенциальными ипотечниками, в ряде российских банков достигла 40 процентов. По наблюдениям экспертов, кредиторы все тщательнее оценивают заемщиков с необеспеченными займами.