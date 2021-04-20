Раскрыты схемы принудительного вселения в квартиры россиян

Есть ряд случаев, когда получить право проживания в квартире можно вне зависимости от желания собственника, рассказал РИА Новости партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов. В первую очередь речь идет о принудительном вселении несовершеннолетних детей.

Как отметил эксперт, в России считается, что надлежащее исполнение родительских обязанностей и полноценное воспитание ребенка невозможны, если он не живет с родителями. Поэтому несовершеннолетний может быть вселен по иску органов опеки в квартиру родителей — даже если они (или другие собственники) этого не хотят.

Вторая раскрытая юристом схема подразумевает вселение в приватизированные квартиры лиц, ранее отказавшихся от права приватизации. Если один из членов семьи приватизировал жилье, а другие таким правом не воспользовались, то именно из этой квартиры их принудительно выселить невозможно. Соответственно, суд заставит их вселить.

Кроме того, вселить иных лиц в квартиру можно на стыке перехода права на долю в праве собственности, сообщил Данилов. Если у жилого помещения два-три собственника, и один из них передает свою долю (продает, умирает), то другие собственники могут воспользоваться этой ситуацией и вселить кого-то в квартиру при общем согласии. Впоследствии покупатель доли или наследник не сможет выселить внезапно появившегося соседа, заключил адвокат.

В минувшем марте в Пензенской области суд принудительно вселил в квартиру 63-летнего мужчины его бывшую супругу и двух несовершеннолетних детей, несмотря на то что жилье было приобретено им еще до вступления в брак. Прокурор доказал, что спорное жилье — единственное для детей, и выселять их нельзя. Мать несовершеннолетних, в свою очередь, обязана находиться вместе с ними, чтобы выполнять свои родительские обязанности.

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