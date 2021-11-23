Ветерана попытались насильно выселить из единственного жилья

Mash: в Перми приставы попытались силой выселить ветерана из дома после обмана риелторов

В Перми судебные приставы предприняли попытку силой выселить из единственной квартиры 93-летнюю жительницу, ветерана Великой Отечественной войны, пишет Mash в своем Telegram-канале. Принудительному исполнению решения суда помешали соседи, охраняя их недвижимость.

Пострадавшая Халида Чуганаева проживает в квартире с дочерью Наризой Башкаевой и внуком. По информации газеты «Аргументы и факты», впервые приставы попытались лишить их жилья 19 ноября. «Высверлили замок, незаконно попали в квартиру и ходили здесь как у себя дома, обращались со мной, как с преступницей, даже в туалет двери закрыть не давали», — рассказала Нариза Башкаева корреспонденту газеты. Соседи и правозащитники помогли семье ветерана отстоять квартиру.

Нариза Башкаева попыталась продать занимаемое жилье в 2018 году, однако ее недвижимостью незаконно завладели черные риелторы. По фиктивному договору Башкаева должна была получить за квартиру 2,7 миллиона рублей, однако обманщики отдали ей только 400 тысяч рублей. После этого началось длительное судебное разбирательство.

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю пояснили, что приставы получили от районного суда исполнительные документы для выселения, так как собственность больше не принадлежит жильцам. В управлении добавили, что приставы знали, что в квартире живет ветеран войны, и договорились с Минсоцразвития Пермского края о помещении пенсионерки в социальное учреждение.

В ноябре стало известно, что администрация города Челябинск пытается выселить из служебных квартир сотрудников местной полиции. Одна из участковых, Яна Кириллова, объявила голодовку до разрешения жилищного вопроса. Мэрия Челябинска судится с группой полицейских с лета 2021 года.

