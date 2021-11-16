Сотрудница полиции объявила голодовку из-за выселения из квартиры

Сотрудница челябинской полиции Яна Кириллова объявила голодовку после того, как администрация города решила выселить ее и коллег из служебных квартир. В видео для портала Znak.com женщина пояснила, что она решила не есть до разрешения жилищного вопроса.

С лета 2021 года мэрия Челябинска судится с группой участковых — муниципальные власти требуют полицейских освободить служебную недвижимость. Сотрудники МВД планировали жилье приватизировать, как это уже сделали некоторые их коллеги. По закону после десяти лет службы полицейские имеют право на получение выплаты на покупку своего служебного жилья.

Однако в мэрии утверждают, что часть квартир в доме, который построили для расселения тогда еще милиции, принадлежит муниципалитету — у участковых нет прав на эти объекты. По делу прошло три слушания — на двух из них суд встал на сторону полицейских.

Сотрудники полиции параллельно требуют возбудить уголовное дело по незаконному присвоению муниципалитетом квартир, которые должны быть в собственности государства. Помимо этого, участковые попросили проверить порядок выплат на улучшение жилищных условий сотрудникам челябинского МВД.

Ранее в совместном видеообращении к федеральным властям участковые не исключали возможности объявить голодовку и выйти с пикетами, если ситуация не изменится. В Следственном комитете России сначала отказались заводить уголовное дело, но позже пообещали разобраться в ситуации и постараться решить конфликт мирно.

Во Владивостоке голодовка помогла 97-летней пенсионерке вернуть квартиру. Ветеран Великой Отечественной войны была вынуждена пойти на такую меру, когда родственники отобрали у нее «однушку» и отказывались ее добровольно освобождать. На протест обратили внимание в соцсетях, женщине удалось вновь получить права на недвижимость через суд.

