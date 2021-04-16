Объявившей голодовку 97-летней россиянке вернули квартиру

Во Владивостоке суд вернул квартиру 97-летней ветерану Великой Отечественной войны после того, как женщина объявила голодовку. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Приморского края.

Как отмечается в сообщении, информация об объявленной голодовке ветерана Великой Отечественной войны появилась в одной из социальных сетей. Россиянка была вынуждена пойти на такую меру — родственники отобрали у нее однокомнатную квартиру и добровольно вернуть ее отказывались.

По данному факту прокуратура Владивостока незамедлительно организовала проверку. Выяснилось, что в 2008 году смертельно больной супруг женщины договорился с родными, что они впоследствии присмотрят за его женой. Взамен он заключил с ними договор купли-продажи квартиры. При этом ветеран оформила доверенность на заключение сделки от своего имени, не понимая ее природы, поскольку доверяла родственникам и мужу.

Через несколько месяцев мужчина умер. До 2019 года женщина считала, что по-прежнему владеет квартирой, но потом от знакомых узнала о переходе прав собственности. Она попросила родственников вернуть жилье, но они этого не сделали.

Прокурор подал в суд иск о признании сделки купли-продажи квартиры недействительной и признании права собственности на недвижимость за женщиной в порядке наследования. Суд удовлетворил эти требования в полном объеме.

Ранее сообщалось, что российские пенсионеры зачастую лишаются квартир, когда обращаются к недобросовестным кредиторам. Мошенники активно пользуются тяжелым финансовым положением стариков и похищают у них недвижимость, прикрываясь желанием помочь. В частности, они подсовывают на подпись договоры купли-продажи жилья. Это может произойти под любым предлогом, в том числе пожилому человеку могут предложить расписаться, например, за выдачу символической суммы денег.

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