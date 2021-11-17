Российский депутат объявил голодовку из-за выселения участковых из квартир

Депутат Центрального района Челябинска Марсель Хазиев объявил голодовку, чтобы поддержать полицейских, которых администрация города решила выселить из служебных квартир. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Хазиев выступил против лишения полицейских жилья и присоединился к участковой Яне Кирилловой, которая первая решила не есть до разрешения жилищного конфликта с мэрией города.

«С сегодняшнего дня, 17 ноября, я в знак поддержки и уважения вашей позиции объявляю голодовку. Голодать я буду так же, как и вы, до момента направления центральным аппаратом Следственного комитета, ФСБ группы следователей для добросовестного, объективного следствия по вашим, участковых, квартирам», — написал депутат в своем Telegram-канале. Кроме того, он заявил о готовности участвовать в пикете и жить в палатке, чтобы добиться обеспечения полицейских жильем.

Челябинские участковые судятся с городской администрацией с лета 2021 года. Муниципальные власти пытаются выселить полицейских из служебных квартир, которые те имели право приватизировать после десяти лет службы в МВД.

В мэрии утверждают, что участковые не имеют прав на недвижимость, а сотрудники полиции обвиняют муниципалитет в незаконном присвоении государственного жилья. По делу прошло три слушания — на двух из них суд встал на сторону полицейских. В Следственном комитете сначала отказались заводить уголовное дело по данному факту, но позже пообещали разобраться в ситуации и постараться решить конфликт мирно.

