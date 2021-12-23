Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

На набережной реки Миасс установили светящихся китов

Световые конструкции в виде китов появились на набережной реки Миасс в Челябинской области

Фото: Дарья Пона / Сетевое издание «74.ру»

Световые конструкции в виде китов появились на набережной реки Миасс в Челябинской области. Соответствующую информацию публикует местный портал «Хорошие новости».

Согласно материалу, рабочие установили светящуюся инсталляцию в новом арт-сквере на берегу реки. Отмечается, что с наступлением темноты размещенные фигуры будут светиться и создавать праздничное настроение для горожан.

«Конструкция должна представлять собой полую сетчатую скульптуру кита, выпрыгивающего из воды, с зеркальной переливающейся чешуей, со встроенными в постамент светодиодными прожекторами с подсветкой скульптуры», — описывают скульптуры создатели проекта.

Известно, что стоимость китов составляет около 10 миллионов рублей. При этом всего на новогоднюю иллюминацию, которая украсила населенные пункты, власти Челябинска потратили из бюджета 70 миллионов рублей.

Ранее в декабре сообщалось, что в Екатеринбурге художники из Пермского края и Свердловской области представят свои инсталляции на фестивале светового искусства. Фестиваль «Не темно» проводится с 2011 года в самый короткий день в году. Инсталляции, помогают сделать темное время суток немного светлее.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
Украина ответила на слова Путина о подготовке новой операции в Донбассе
Принц Гарри и Меган Маркл впервые показали дочь
Чимаев пообещал оторвать голову бойцу UFC
Звезда «Универа» объяснила кусание губ перед Путиным
Вирусолог усомнился в достижении коллективного иммунитета в России в 2022 году
Умерла бывший главный редактор американского Vogue
Нелепая ошибка на свитере популярного бренда разозлила покупательницу
Суд арестовал избивших олимпийского чемпиона по фигурному катанию россиян
Нидерланды отказались депортировать россиян из-за дела MH17
Сергей Тихановский обжаловал приговор
В Японии создали экран со вкусом
В России назвали срок начала работы над увеличением пенсий выше инфляции
Раскрыт вопрос Шнурова Путину
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter