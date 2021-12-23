На набережной реки Миасс установили светящихся китов

Световые конструкции в виде китов появились на набережной реки Миасс в Челябинской области. Соответствующую информацию публикует местный портал «Хорошие новости».

Согласно материалу, рабочие установили светящуюся инсталляцию в новом арт-сквере на берегу реки. Отмечается, что с наступлением темноты размещенные фигуры будут светиться и создавать праздничное настроение для горожан.

«Конструкция должна представлять собой полую сетчатую скульптуру кита, выпрыгивающего из воды, с зеркальной переливающейся чешуей, со встроенными в постамент светодиодными прожекторами с подсветкой скульптуры», — описывают скульптуры создатели проекта.

Известно, что стоимость китов составляет около 10 миллионов рублей. При этом всего на новогоднюю иллюминацию, которая украсила населенные пункты, власти Челябинска потратили из бюджета 70 миллионов рублей.

Ранее в декабре сообщалось, что в Екатеринбурге художники из Пермского края и Свердловской области представят свои инсталляции на фестивале светового искусства. Фестиваль «Не темно» проводится с 2011 года в самый короткий день в году. Инсталляции, помогают сделать темное время суток немного светлее.