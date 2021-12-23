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Политический аналитик назвал главные темы пресс-конференции Путина

Политолог назвал диалог с НАТО и «Северный поток-2» главными темами конференции Путина

Фото: Aleksey Nikolskyi / Globallookpress.com

Вопросы журналистов на пресс-конференции президента России Владимира Путина будут о наиболее острых темах современной повестки, уверен политолог, политический аналитик Александр Асафов. В разговоре с «Лентой.ру» он предположил, что будут обсуждаться диалог с НАТО, «Северный поток-2», ковид-сертификаты, проблемы с мигрантами, а также закон об иноагентах.

Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина начнется 23 декабря в 12:00 мск. Асафов отметил, что пока можно только предполагать, какие вопросы зададут президенту, тем не менее, основные векторы понятны уже сейчас.

Самое наболевшее

«Прежде всего, это, конечно предложения по безопасности в сторону НАТО и США, которые ранее были опубликованы. Обязательно всплывет тема о том, что будет в случае полного отказа от соглашений. Меньшим, но все же значительным резонансом обладает тема "Северного потока-2", потому что заявления новых органов власти Германии по этому поводу наблюдаются самые противоречивые. Кроме того, потенциальные санкции по газопроводу не перестают быть элементом шантажа в сторону России», — сказал аналитик.

Поскольку на встречу также аккредитовано некоторое количество СМИ, признанных иноагентами, Асафов допустил ряд вопросов и по этому законопроекту. Также обязательно, по его мнению, будут обсуждаться ковид-сертификаты и вопросы здравоохранения.

«Может всплыть и довольно сложный для общества вопрос по теме мигрантов, миграции и напряженности в этой сфере. Также, скорее всего, вспомнят какие-то предыдущие истории, спросят об их реализации. Например, о проекте газификации. Но тут все же вероятность меньше, потому что прежде всего будут идти наиболее острые вопросы, а это безопасность, повышение цен, инфляция», — заключил политолог.

Пресс-конференция Владимира Путина в этом году пройдет в очном формате. На нее аккредитовали более 500 журналистов.

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Наталия Белова
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