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Путин ответил на вопрос о деградации поколения

Президент Владимир Путин: дети всегда лучше и умнее своих родителей

Фото: Администрация Президента России

Дети всегда лучше и умнее своих родителей. Так на вопрос актрисы Анны Хилькевич о деградации поколения в стране ответил президент России Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции, трансляцию которого на Youtube ведет ТАСС.

«Дети всегда лучше и умнее родителей, это очевидный факт. Идет накопление информации. Человек не только бегает быстрее и прыгает выше, а думает креативнее. Сейчас все образование основано на играх, и все возможности должны быть использованы», — сказал глава государства.

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Кроме того, он отметил, что социальные сети должны дополнять реальную жизнь, а не уводить людей в виртуальный мир. Вот это, по мнению президента, как раз приведет к деградации.

Ранее Владимир Путин, отвечая на вопрос о защите подростков от информации в социальных сетях рассказал, что в России удалось предотвратить совершение 127 преступлений в учебных заведениях.

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Никита Абрамов
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