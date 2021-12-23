Журналисты из регионов съехались на пресс-конференцию Путина в народных костюмах

Российские журналисты съехались на 17-ю пресс-конференцию президента России Владимира Путина в национальных костюмах. Соответствующие фотографии появились в Telegram-канале журналистов кремлевского пула РИА Новости.

Журналисты запечатлели репортеров, которые прибыли из разных регионов России, чтобы задать вопрос главе государства, в народной одежде, а также различных аксессуарах и головных уборах, символизирующих их родину.

По информации издания, многие журналисты нарядились в костюмы красного цвета, в том числе телеведущая Ксения Собчак. Знаменитость появилась на публике в брюках, облегающем топе и пиджаке. Отмечается, что яркие наряды увеличивают шансы получить возможность задать вопрос президенту.

Начало мероприятия запланировано на 12:00 по московскому времени. Известно, что в нынешнем году пресс-конференция пройдет в очном формате. Всего на ней будут присутствовать 507 сотрудников СМИ. Обычно журналисты сами аккредитовывались на пресс-конференцию, но в этом году их выборочно приглашал Кремль.