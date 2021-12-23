Путин раскритиковал «крутящих хвостом» ради рейтингов политиков

Президент России Владимир Путин раскритиковал позицию ряда политиков, которые пытаются бороться с вакцинацией в стране ради повышения своих рейтингов. Об этом он заявил на ежегодной большой пресс-конференции, трансляцию которой на YouTube ведет ТАСС.

«Сегодня те, кто руководил еще в советское время большой страной и кто довел ее до распада, кстати говоря, [находятся] в первых рядах тех, кто борется с вакцинацией, чтобы повысить свой рейтинг среди той части населения, которая выражает сомнения по поводу необходимости вакцинации», — отметил глава государства, добавив, что это «нечестно».

По его словам, политики, которые ответственно относятся к свои избирателям, должны занять принципиальную позицию, «а не крутить хвостом, не зарабатывать дешевые очки на здоровье нации».

Ранее Путин заявил, что необходимости вводить штрафы и наказания за отказ от вакцинации против коронавируса нет. Он призвал с уважением относиться ко всем людям, вне зависимости от их позиции по данному вопросу, и терпеливо разъяснять необходимость принятия определенных мер.