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Кудрявцеву обругали в сети за обилие ретуши на лице

Поклонники обратили внимание на неестественное лицо Леры Кудрявцевой на новых снимках

Фото: @leratv

Телеведущая Лера Кудрявцева поделилась новыми фото и подверглась критике в сети за обилие ретуши. Соответствующие снимки и комментарии появились на ее странице в Instagram.

На размещенных в сети кадрах 50-летняя знаменитость запечатлена в нескольких образах российского бренда TIMOKS. Так, на первом фото она позирует в серо-голубом атласном мини-платье с воротником, а на втором — в бежевом длинном платье с объемными рукавами. Кудрявцеву также засняли в черном кожаном мини-платье и ботинках того же цвета. Глаза телеведущей подчеркнуты темными тенями, а скулы — бронзером.

Поклонники обратили внимание на неестественное лицо звезды и обругали ее за чрезмерный фотошоп. «Лера, я вас уважаю, но увольте того мастера, кто корректировал эти фотографии. Вы намного лучше», «Лера, зачем такой фотошоп? Вы и так прекрасно выглядите!», «Что-то перебор с фотошопом в этот раз», «Лера, ты же в жизни старше выглядишь, зачем народ обманываешь?», «Что с лицом? Будто зомби», — негодовали они.

В ноябре Лера Кудрявцева призналась в ретуши всех фото в соцсетях. По словам звезды, она не хочет демонстрировать поклонникам недостатки своей внешности, которых она стесняется в реальной жизни.

Лера Курявцева — российская теле- и радиоведущая, актриса и танцовщица. Она замужем за 34-летним хоккеистом Игорем Макаровым, в браке с которым в 2018 году у нее родилась дочь Мария Макарова.

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Айсель Эюбова
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