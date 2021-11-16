Лера Кудрявцева призналась в ретуши всех фото в соцсетях

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, что не публикует в соцсетях снимки без ретуши

Телеведущая Лера Кудрявцева призналась в эфире шоу «Звезды сошлись» в постоянном использовании фотошопа. Запись программы появилась на сайте телеканала НТВ.

50-летняя знаменитость рассказала присутствующим в студии, что ретуширует все снимки, которые она публикует в социальных сетях. По словам звезды, она не хочет демонстрировать поклонникам недостатки своей внешности, которых она стесняется в реальной жизни.

«Я вообще без фотошопа не выкладываю ни одну фотографию, и что? Я сразу говорю — здесь все фотошоп! Каждому в себе что-то не нравится, это нормально!» — высказалась Кудрявцева.

В декабре 2019 года телеведущая перенесла срочную операцию на груди. После прохождения ультразвукового исследования (УЗИ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ) выяснилось, что один из ее имплантов порвался и протек. В результате Кудрявцевой удалили импланты с капсулой и силикон из тканей.

Лера Курявцева — российская теле- и радиоведущая, актриса и танцовщица. Она замужем за 34-летним хоккеистом Игорем Макаровым, в браке с которым в 2018 году у нее родилась дочь Мария Макарова.