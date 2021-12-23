Снегопад в российском городе побил 120-летний рекорд

В Кургане за минувшие сутки выпало рекордное за последние 120 лет количество осадков. Об этом в четверг, 23 декабря, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«22 декабря в Кургане выпало 19,6 миллиметра снега (месячная норма осадков в городе составляет 22 миллиметра), это абсолютный максимум за всю 120-летнюю историю наблюдений», — заявил собеседник агентства.

По его словам, предыдущий рекорд был установлен в российском городе в 1999 году — тогда выпало 5,7 миллиметра осадков.

Обильные снегопады наблюдались и в другие районах Курганской области. Так, на юго-западе региона выпало в среднем до 10-14 миллиметров осадков, что составляет более половины месячной нормы для декабря.

