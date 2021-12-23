Блогерша показала способ удлинить нижние ресницы и удивила подписчиков

Девушка продемонстрировала необычный способ сделать макияж глаз и удивила пользователей сети. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание в The Sun.

На размещенных в сети кадрах блогерша Кассисель показала, что для того, чтобы визуально удлинить ресницы, она использует специальные щипцы для завивки. Так, блогерша подкрутила волоски на верхнем и нижнем веках, а затем обильно накрасила ресницы тушью черного цвета.

Ролик стал вирусным и набрал 8,7 миллиона просмотров и 927,9 тысячи лайков. Подписчиков девушки удивил ее лайфхак, и они принялись обсуждать его в комментариях под постом. «Я даже не знала, что можно подкручивать нижние ресницы!», «Я в шоке, я в первый раз вижу, чтобы кто-то подкручивал ресницы на нижних веках!», «Результат потрясающий», «Я не ожидала такого поворота. Как можно было додуматься до этого?», «Я не верю своим глазам», — писали они.

В октябре другая блогерша показала быстрый способ удлинить ресницы без наращивания. В видео под названием «Лайфхак с тушью» Лина показала собственный метод мейкапа глаз: девушка отказалась от привычной техники нанесения туши кисточкой, расположенной горизонтально. Вместо этого она оттянула кожу у внешнего угла глаза, а затем наложила макияж, держа инструмент вертикально (перпендикулярно линии роста ресниц).

