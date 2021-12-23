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Россиянка раскрыла способ бюджетно отдохнуть на любимом курорте богачей

Российская туристка посоветовала не надеяться на недорогие путевки на Мальдивы

Фото: Shutterstock

Россиянка раскрыла способ сэкономить на путешествии на Мальдивы, которые считаются любимым курортом богачей. Ее рекомендации о бюджетном способе отдыха опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам девушки, надеяться на недорогие путевки и верить слухам, что на островах можно дешево отдохнуть, не стоит. Однако автор поделилась советами, благодаря которым можно сделать затратный отпуск чуть более выгодным.

Во-первых, она порекомендовала бронировать тур как можно раньше, в идеале за шесть месяцев до поездки — в таком случае некоторые отели предлагают оплатить проживание не разом, а частями. Во-вторых, российская туристка рассказала, что есть гостиницы, где дети до 12 или 15 лет могут проживать бесплатно.

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Кроме того, россиянка призвала обращаться не к туроператорам, а к «грамотным» турагентам. «Он может вам помочь подобрать отель с какими-то акциями и бонусами, помочь сэкономить на трансфере, подобрать билеты с более выгодными стыковками, а еще проверить цены и всех операторов», — отметила она.

В заключении путешественница рассказала о своем опыте организации отдыха на Мальдивах. Так, проживание на троих в четырехзвездочном отеле обошлось ей в 168 тысяч рублей за восемь дней, авиаперелеты — в 121 тысячу. В итоге за весь тур она заплатила 289 тысяч рублей, забронировав его за четыре месяца до вылета.

Ранее в октябре россиянка отдохнула на Мальдивах за 150 тысяч рублей и раскрыла способы спланировать бюджетный отпуск на островах. По ее словам, один из главных секретов отдыха «в режиме эконом» — это перелет стыковочным рейсом вместо прямого.

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Мария Гейн
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