В европейской стране начали использовать масло вместо дорогого газа

Природный газ стал настолько дорогим, что эстонские предприятия теплоснабжения начали использовать вместо него сланцевое масло, пишет эстонское издание ERR.

Спрос на сланцевое масло в этой европейской стране растет. По цене его производить выгодно, отметил финансовый директор энергетической компании VKG Яанис Сепп. Заместитель исполнительного директора энергетической фирмы Adven Baltikum Райво Мелсас сказал, что теплоэнергия, произведенная из сланцевого масла, в несколько раз дешевле газа. У компании около десятка газовых котельных, и там, где есть соответствующее оборудование, перешли на сланцевое масло.

В то же время в других газовых котельных быстрый переход на этот вид топлива не имеет смысла, так как строительство инфраструктуры и поставка оборудования потребуют времени. Проблема с маслом в том, что к 2025 году вступят в силу новые экологические требования относительно выбросов. Это потребует существенных вложений в очистное оборудование, что делает использование сланцевого масла нецелесообразным.

Сланцевое масло (или сланцевая нефть) — нетрадиционная нефть, получаемая из горючих сланцев. Она может использоваться непосредственно в качестве топлива либо подвергаться переработке на НПЗ. Удаляются примеси серы и азота, а к углеводородам добавляется водород.

Во вторник, 21 декабря, отбор газа из европейских хранилищ стал максимальным с начала отопительного сезона, достигнув 762 миллионов кубометров. В тот же день стоимость газа в Европе впервые в истории превысила 2 тысячи долларов за тысячу кубометров. На следующий день, 22 декабря, на максимуме она поднималась до 2190 долларов.