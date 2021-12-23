Девушка рассказала о похудении на 38 килограммов за полгода

Пользовательница TikTok под ником @laurennddavies раскрыла секрет похудения на 38 килограммов за полгода. Главными правилами для сохранения стройной фигуры она делится в своем аккаунте.

Лорен Дэвис рассказала, что в борьбе с лишним весом ей помогло правильное питание и регулярные тренировки. При этом она уточнила, что не отказывалась от любимых продуктов и не сидела на строгой диете.

В будние дни девушка завтракает овсянкой с бананом, обедает курицей, рисом и брокколи. Она перекусывает фруктовой водой, шоколадным йогуртом и небольшим кусочком шоколада, а на ужин ест рыбу, картофель, бобы и овощи.

Помимо регулярных тренировок Дэвис старается много ходить: в течение рабочего дня ей удается сделать 15-20 тысяч шагов.

Ролик с фотографиями девушки до и после похудения набрал множество комментариев: пользователи интересовались, как Дэвис удалось так сильно похудеть, и просили ее поделиться правилами питания и тренировок. Теперь она регулярно рассказывает, чем питается в течение дня.

Ранее сообщалось, что весившая 111 килограммов и каждую ночь ломавшая кровать жительница шотландского города Глазго решилась на операцию по шунтированию желудка и похудела на 35 килограммов. После операции шотландка изменила диету и образ жизни.