Британская газета исказила слова Путина о войне с Украиной

Британская газета The Guardian исказила слова президента России Владимира Путина на ежегодной большой пресс-конференции о готовности воевать с Украиной. Материал опубликован на сайте издания.

«Российский президент почти ничего не сделал для снижения напряженности вокруг Украины, когда выступал на телевизионной пресс-конференции, заявив, что будет готов начать вторжение, если почувствует, что Украина или ее западные союзники готовят атаку на ставленников России в стране», — пишет газета.

Однако The Guardian так и не привела прямую цитату политика — Путин не произносил этих слов в ходе пресс-конференции.

Ранее Владимир Путин рассказал, что откликнулся на предложение президента США Джо Байдена назначить ответственных для проведения переговоров по гарантиям безопасности в Европе. Российский лидер заявил, что переговоры пройдут «в самом начале года в Женеве». Путин отметил положительную реакцию американских коллег. Президент выразил надежду, что развитие ситуации пойдет по дипломатическому пути.