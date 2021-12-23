Путин назвал сроки начала переговоров по гарантиям безопасности с США

Россия назначила представителей для проведения переговоров с США по гарантиям безопасности в Европе и американские партнеры тоже готовы к началу дискуссии. Об этом президент Владимир Путин заявил на ежегодной большой пресс-конференции, трансляцию которой на Youtube ведет ТАСС.

Российский лидер назвал сроки начала переговоров и место их проведения. Они пройдут «в самом начале года в Женеве». Путин отметил положительную реакцию американских коллег. Президент выразил надежду, что развитие ситуации пойдет по дипломатическому пути.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также сообщил, что первый раунд переговоров России и США по гарантиям безопасности стартует в самом начале 2022 года. По его словам, между Вашингтоном и Москвой есть согласие задействовать три трека переговоров. Глава МИД назвал деловой реакцию американских коллег.