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Юбилейные 10-рублевые билеты с изображением Иванова запустили в оборот

Банк России выпустил новую юбилейную монету с изображением Иванова

Фото: @ivgoradm

Банк России запустил в оборот новую юбилейную 10-рублевую монету с изображением города Иваново. Об этом пишет MK.RU.

Так, монета выпущена в рамках серии «Города трудовой доблести». На одной из ее сторон расположен рельефный фрагмент памятника Героям фронта и тыла.

Отмечается, что помимо Иванова, Банк России выпустил монеты с изображением еще нескольких российских городов: Омска, Боровичей и Екатеринбурга.

Ранее в ноябре сообщалось, что Банк России выпустит новую памятную монету из серии «Города трудовой доблести» с изображением города Боровичи (Новгородская область). На переднем плане обратной стороны десятирублевой монеты будет рельеф, посвященный памятному знаку в честь города-госпиталя.

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Мария Гейн
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