Моральный ущерб от смерти военнослужащего оценили в 1,2 миллиона рублей

В Прикамье семья рядового Валерия Трясцына взыскать через суд с Росгвардии 1,2 миллиона рублей компенсации морального вреда за его смерть. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Трясцын умер в 2010 году от вирусной пневмонии в Софринской бригаде. При этом изначально ему поставили неверный диагноз, а когда его состояние ухудшилось, гражданские врачи уже не смогли его спасти. Суд пришел к выводу, что действия должностных лиц части причинно связаны со смертью рядового.

Изначально сумма исковых требований составляла три миллиона рублей — по миллиону от обоих родителей погибшего и его его брата. Суд сократил суммы до 400 тысяч рублей на каждого. Представители Росгвардии исковые требования не признали, заявив, что связь между гибелью солдата и действиями должностных лиц части отсутствует. Кроме того, силовики указали, что в деле нет сведений о том, что заболевание у рядового возникло из-за действий военных или от опасных факторов службы.

Ранее сообщалось, что российская 105-я гвардейская авиационная дивизия не смогла взыскать со своего бывшего командира полковника Сергея Прокофьева полную стоимость ремонта многоцелевого истребителя Су-30СМ. Инцидент произошел еще в 2018 году. Пилот должен был отправиться в учебно-тренировочный полет, однако он перепутал рычаги управления фонарем кабины и стойкой шасси. После запуска двигателей самолет ударился носом о бетон взлетно-посадочной полосы. По оценке экспертов, ущерб составил 46 миллионов рублей. Командование дивизии обратилось в суд с требованием обязать ответчика за свой счет оплатить стоимость ремонта боевой машины. Суд не согласился с доводами истца. При этом уже уволенного по возрасту пенсионера обязали выплатить 70 тысяч рублей.