Зампредседателя законодательного собрания Красноярского края Натаров арестован

В Красноярском крае арестован зампредседателя законодательного собрания региона Сергей Натаров. Об этом в четверг, 23 октября, сообщает Telegram-канал Krash Mash.

Железнодорожный районный суд отправил Натарова в СИЗО на два месяца. Следствие ходатайствовало об аресте, полагая, что Натаров может препятствовать расследованию.

Заседание об аресте переносилось из-за того, что 22 декабря Натаров попал в больницу.

Задержание Натарова связано с уголовными делами, по которым проходит его сын, экс-советник губернатора края Антон Натаров, которого обвиняют в экономических преступлениях.