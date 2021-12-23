В Рособрнадзоре оценили возможность упростить ЕГЭ из-за пандемии COVID-19

В России в 2022 году Единый государственный экзамен (ЕГЭ) не планируется упрощать из-за пандемии. Так оценил возможность упрощения итоговой аттестации глава Рособрнадзора Анзор Музаев, его цитирует ТАСС.

По его словам, содержание заданий итогового экзамена не менялось из-за коронавируса в 2021 году и так же не изменится в 2022.

«Нам все говорили, что, может, полегче сделать экзамены. Сделать что-то по-другому — это ухудшить ситуацию», — сказал Музаев.

Ранее Рособрнадзор раскрыл сроки проведения ЕГЭ В 2022 году. Так, досрочный период сдачи экзаменов в России у одиннадцатиклассников начнется 21 марта и продлится до 18 апреля. Основной период сдачи и резервные дни пройдут с 26 мая по 2 июля. Также в сентябре предусмотрены дополнительные дни для написания экзамена.