Раскрыты сроки проведения ОГЭ и ЕГЭ в 2022 году

В России Единый государственный экзамен (ЕГЭ) пройдет с 21 марта по 2 июля, а Основной государственный экзамен (ОГЭ) — с 21 апреля по 2 июля. Такие сроки проведения экзаменов раскрывает ТАСС со ссылкой на приказы Минпросвещения и Рособрнадзора.

Досрочный период ОГЭ вместе с резервными днями состоится с 21 апреля по 17 мая, а основной — с 20 мая по 2 июля. Также предполагается дополнительный период с 5 по 24 сентября.

Досрочный период сдачи ЕГЭ стартует 21 марта и продлится до 18 апреля, а основной период сдачи вместе с резервными днями будет проходить с 26 мая по 2 июля. В начале сентября предусмотрен дополнительный период сдачи.

Ранее руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, что в 2022 году ЕГЭ пройдет в доковидном формате. Он добавил, что для допуска к написанию ЕГЭ большинство учеников одиннадцатых классов уже написали итоговое сочинение. Только в Калмыкии проведение работы отложили из-за сложной ситуации с COVID-19.