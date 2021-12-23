В Нижнем Новгороде открылась выставка работ лауреатов премии Кандинского, приуроченная к 800-летию города. Об этом сообщает ТАСС.

Экспозиция «Премия Кандинского. 15 лет» представлена в на территории Нижегородского кремля в Волго-Вятским филиале Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина. В нее вошли 14 работ лауреатов премии.

На открытии выступил основатель премии Кандинского Шалва Бреус, выразивший надежду, что выставка откроется и в других городах России.

Среди представленных работ — инсталляция «Молельщик и герои» Андрея Кузькина, серия картин «Святая политика. 2013» Павла Пепперштейна и проекция «Когда искусство становится частью ландшафта» Евгения Антуфьева.

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