Россиянам дали советы по выбору региона для отдыха в ОАЭ

Эксперты туриндустрии перечислили особенности каждого региона Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и дали советы, где стоит провести новогодние праздники. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, специалисты назвали Дубай самым универсальным эмиратом, который позволит находиться в эпицентре всех событий, а также получить «все и сразу» — большой выбор развлечений, мест для шоппинга и активного времяпрепровождения.

Рас-эль-Хайму, напротив, туроператоры назвали идеальным вариантом для спокойного семейного отдыха. В регионе есть широкие песчаные пляжи и отели с высоким уровнем сервиса, из окон которых открываются виды на горы. Отмечается, что похожий формат отпуска доступен и в Аджмане.

По мнению экспертов, наиболее бюджетный отдых предлагает Шарджа. «Здесь можно выбрать размещение в одном из недорогих местных отелей, а за развлечениями и на празднование Нового года отправиться в соседний Дубай», — уточнили в АТОР. Однако туроператоры предупреждают, что в данном эмирате действует «сухой закон», а также не приветствуются шумные вечеринки.

Эмират Фуджейра посоветовали выбрать туристам, стремящимся к единению с природой. Кроме того, в регионе есть много возможностей для любителей дайвинга.

Ранее в декабре в АТОР назвали оптимальную стоимость тура в Дубай на Новый год. Так, купить путевку с размещением в отеле категории четыре звезды на семь ночей с вылетом 30 декабря можно за 158 тысяч рублей на одного человека. Пятизвездочные гостиницы обойдутся путешественникам дороже — в среднем от 233 тысяч рублей.