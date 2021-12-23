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В РАН рассказали о планах разработать препарат от омикрон-штамма

Александр Габибов: для препарата против омикрона необходимо получить образец штамма

Фото: Sebastian Gollnow / dpa / Global Look Press

Директор Института биоорганической химии РАН Александр Габибов рассказал о планах специалистов разработать препарат на основе антител, который будет способен нейтрализовать омикрон-штамм коронавируса. По его словам, для этого ученым необходимо получить образец штамма, передает газета «Известия».

«Как только будут получены образцы вируса, мы исследуем наше антитело. Потому что уже понятно, что и вакцины против него работают несколько хуже», — отметил он. После получения антител специалисты проверят их действие на клетках, а затем на животных. По словам Габибова, для испытаний необходимо получить 3-4 миллиграмма антитела, на что может уйти около двух недель.

Перед этим ученые проверят эффективность уже созданного средства против других вариантов коронавируса. На данный момент на вторую стадию клинических испытаний переходит созданное в лаборатории человеческое антитело HFB30132A. Его механизм действия заключается в связывании спайк-белка и нейтрализации SARS-CoV-2, в том числе быстро распространяющихся мутантных форм вируса.

22 декабря Министерство здравоохранения России зарегистрировало новый препарат от коронавируса под названием «Мир 19». Препарат избирательно подавляет активность жизненно важных последовательностей РНК вируса, но при этом не затрагивает геном человека. Для доставки вещества в верхние и нижние дыхательные пути в его состав входит катионный дендримерный пептид.

Марина Совина
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