Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Вирусолог назвал омикрон-штамм сигналом к окончанию пандемии

Вирусолог Феликс Ершов: омикрон может быть последним штаммом и естественной вакциной

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Вирусолог, академик Российской академии наук (РАН) Феликс Ершов назвал омикрон-штамм возможным сигналом к окончанию пандемии в беседе с газетой «Известия».

«Возможно, омикрон‎ — это последний штамм и сигнал к окончанию пандемии», — предположил Ершов. Он отметил, что этот вариант коронавируса является крайне контагиозным, но «не смертельно опасным», а полученные с его помощью антитела «помогут и вакцинам, и иммунитету переболевших». «Похоже, природа сама создала такую возможность закончить пандемию», — подчеркнул специалист.

Также академик согласился с предположением, что омикрон может быть естественной вакциной против более тяжелых штаммов. Он объяснил, что это связано со свойством интерференции вирусов. Так, штамм-мутант с помощью системы белков-интерферонов подавляет предыдущие варианты и выталкивает их.

Ранее член-корреспондент РАН, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов объяснил, что омикрон-штамм обладает большим количеством мутаций, которые сложно было бы произвести в лаборатории. Поэтому сделать их целенаправленно в расчете на получение конкретных результатов почти невозможно.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Умершего Дмитрия Зимина назвали отцом-основателем российского телекома
Стоимость отдыха в Сочи выросла в два раза
Модель OnlyFans обругали в сети за пошлый костюм медсестры во время пандемии
В Литве призвали отвернуть предложения России по гарантиям безопасности
Вирусолог назвал омикрон-штамм сигналом к окончанию пандемии
Раскрыта новая схема кибермошенников
В Польше увидели шанс стать «центром силы» вместо России и Германии
Биолог связала потерю обоняния с длительностью постковидного синдрома
Таксист с криками «Аллаху Акбар» напал на мужчину в Подмосковье
Вирусолог объяснил неправдоподобность версии о создании омикрона в лаборатории
В США одобрили к применению таблетки от коронавируса
Порошенко отказался приходить на допрос по делу о государственной измене
В США заявили о доминировании F-35 над миром
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter