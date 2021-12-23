Вирусолог назвал омикрон-штамм сигналом к окончанию пандемии

Вирусолог, академик Российской академии наук (РАН) Феликс Ершов назвал омикрон-штамм возможным сигналом к окончанию пандемии в беседе с газетой «Известия».

«Возможно, омикрон‎ — это последний штамм и сигнал к окончанию пандемии», — предположил Ершов. Он отметил, что этот вариант коронавируса является крайне контагиозным, но «не смертельно опасным», а полученные с его помощью антитела «помогут и вакцинам, и иммунитету переболевших». «Похоже, природа сама создала такую возможность закончить пандемию», — подчеркнул специалист.

Также академик согласился с предположением, что омикрон может быть естественной вакциной против более тяжелых штаммов. Он объяснил, что это связано со свойством интерференции вирусов. Так, штамм-мутант с помощью системы белков-интерферонов подавляет предыдущие варианты и выталкивает их.

Ранее член-корреспондент РАН, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов объяснил, что омикрон-штамм обладает большим количеством мутаций, которые сложно было бы произвести в лаборатории. Поэтому сделать их целенаправленно в расчете на получение конкретных результатов почти невозможно.