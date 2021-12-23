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Вирусолог объяснил неправдоподобность версии о создании омикрона в лаборатории

Вирусолог Нетесов счел неправдоподобной версию о создании омикрон-штамма в лаборатории

Фото: Yves Herman / Reuters

Омикрон-штамм обладает большим количеством мутаций, которые сложно было бы произвести в лаборатории. Сделать их целенаправленно в расчете на получение конкретных результатов почти невозможно. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал член-корреспондент РАН, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов.

Там минимум 15 аминокислотных замен в рецептор-связывающем домене. Я не понимаю зачем их искусственно туда напихивать, если у кого-то была цель сделать мягкий штамм вируса, чтобы им все проиммунизировались. Ну и, наконец, зачем такому благородному ученому таиться от всех, если он это сделал в качестве вакцины?

Сергей Нетесоввирусолог

По словам Нетесова, последствия мутаций в рецептор-связующем домене вируса, отвечающем за его взаимодействие с антителами, очень сложно предугадать без многократной экспериментальной проверки.

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«На самом деле и замены, и вставки в его геном могли образоваться просто путем рекомбинации с существующими в природе штаммами бета-коронавирусов. В условиях лаборатории это выполнить технически весьма трудоемко, и результат можно получить непредсказуемый. Поэтому абсолютно точно — это никакой не искусственный штамм, который создали, чтобы он был вакциной», — заключил биолог.

Ранее предположение об искусственном происхождении омикрон-штамма высказал вирусолог РАН Петр Чумаков. Президент РАН Александр Сергеев предположил, что штамм мог начать активно мутировать, столкнувшись с одним из лекарств от коронавируса.

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Роман Кирьянов
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