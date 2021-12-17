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Появление омикрон-штамма связали с испытанием лекарств от коронавируса

Президент РАН Сергеев: омикрон мог возникнуть из-за воздействия лекарств от коронавируса

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Мутации, из-за которых появился омикрон-штамм коронавируса, могли произойти в результате испытания лекарств от других штаммов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента Российской академии наук Александра Сергеева.

По его словам, большое количество мутаций в новом штамме может быть связано с тем, что вирус, столкнувшись с испытаниями лекарства от дельта-штамма, мог начать активно изменяться, чтобы выжить.

Сергеев также отметил, что эта версия была бы более «осмысленным» объяснением искусственной природы омикрона, нежели конспирологические теории, предполагающие злонамеренное создание нового штамма учеными.

В четверг, 16 ноября, стало известно о том, что новый вариант подтвердился у 25 россиян в четырех регионах России.

В пятницу, 17 декабря, вирусолог Александр Чепурнов заявил «Ленте.ру», что реальные темпы распространения омикрон-штамма в России отследить невозможно. По его словам, информация о низких темпах распространения этого варианта вируса объясняется несовершенствами мер контроля и статистики.

Ранее биолог Анча Баранова в разговоре с «Лентой.ру» заявила, что Японии, ранее победившей дельта-штамм, не удастся остановить волну заражений штаммом омикрон, первый случай которого уже был зафиксирован на территории страны.

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Роман Кирьянов
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