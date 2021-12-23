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В российском регионе выявили первый случай заражения омикрон-штаммом

В Мурманской области выявлен первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

В Мурманской области выявлен первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса. Об этом в четверг, 23 декабря, сообщает администрация Ковдорского района на своей странице во «ВКонтакте».

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Уточняется, что случаи заболевания COVID-19 подтвердились в семье, которая постоянно проживает за границей, но приехала в гости к родственникам в российский регион. В результате тестирования у двоих подтвердился коронавирус, причем у одного из них выявлен штамм омикрон.

В настоящее время вся семья находится на самоизоляции, а заболевший омикроном госпитализирован. Власти Ковдорского района призвали местных жителей соблюдать необходимые меры безопасности, использовать средства индивидуальной защиты и при первых признаках заболевания обращаться в больницу.

По данным местного оперштаба на 23 декабря, за все время пандемии в Мурманской области подтверждено 90 576 фактов заражения коронавирусом. Из них 167 — за последние сутки. Всего в России за минувшие 24 часа выявили 25 667 новых случаев COVID-19.

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Евгения Куликова
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