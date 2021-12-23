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Обнаружено тело последнего погибшего под лавиной российского военного

В Южной Осетии обнаружили тело последнего из военных, погибших под лавиной

Кадр: телеграм-канал «Mash Gor»

Поисковики обнаружили тело последнего из военных, погибших под лавиной в Южной Осетии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, погибшему было 19 лет, он был рядовым. Mash Gor отмечает, что тело не могли найти более суток.

21 декабря стало известно о сходе снежной лавины на сторожевую заставу «Портал Южный», охраняющую вход в Рокский тоннель Транскавказской автомагистрали. Под снегом оказались пять российских военнослужащих. Двое — офицер и рядовой-призывник — погибли, несмотря на оказанную помощь. Еще двое — сержант контрактной службы и рядовой по призыву — были госпитализированы с обморожением ног легкой степени и множественными ушибами, их состояние оценивается как удовлетворительное. Еще одного военнослужащего обнаружить сразу не удалось.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности, расследование поручено 528-му военному следственному отделу СКР, дислоцированному в Цхинвале.

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Майя Гавашели
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