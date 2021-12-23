В ООН призвали Польшу обеспечить доступ на границу для помощи мигрантам

В ООН рассказали о препятствиях, которые не дают попасть к мигрантам на польско-белоруской границе, и призвали Польшу обеспечить доступ на пограничную территорию для помощи нелегалам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Катерину Китиди.

По ее словам, к мигрантам не могут попасть не только гуманитарные организации, но и юристы, СМИ, медики, волонтеры. «УВКБ ООН продолжает призывать польские власти обеспечить неограниченный доступ к мигрантам, просителям убежища и беженцам в зоне чрезвычайной ситуации, как указано в соглашении 1991 года, подписанном УВКБ ООН и МИД Польши и основанном на нашем мандате», — отметила представитель организации.

Китиди обратила внимание, что ООН регулярно посещает центры содержания мигрантов и оказывает поддержку лицам, ищущим международную защиту в Польше и Белоруссии. «Мы увеличили финансовую помощь НПО, которые оказывают юридическую помощь людям, проходящим процедуру получения убежища. Если мы получаем сигналы бедствия от людей на границе, мы координируем свои действия с нашими партнерами, чтобы спасти жизни», — заключила она.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и Евросоюза начался в конце мая. Большие группы нелегальных мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока стали штурмовать границы Литвы, Польши и Латвии в надежде получить убежище. Власти европейских государств полагают, что Минск использует своего национального туроператора «Центркурорт» для переправки нелегалов к границам ЕС, чтобы спровоцировать миграционный кризис и оказать политическое давление на Брюссель.

15 декабря стало известно, что несколько десятков нелегалов забросали камнями военный автомобиль с польскими пограничниками, когда тот проезжал мимо заграждений. Нападавшие в этот момент находились на территории Белоруссии. Как полагает Варшава, эту атаку могли спланировать белорусские силовики.