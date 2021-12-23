Диетолог перечислила вызывающие вздутие живота продукты

Диетолог Светлана Фус перечислила продукты, которые провоцируют брожение в желудке. Об этом она сообщила РИА Новости.

По словам эксперта, в список вызывающих вздутие живота можно отнести молочные продукты (молоко, кефир или творог в случае лактозой непереносимости), сахар (газировки и сладости), а также грибы. Кроме того, причиной неприятных ощущений могут являться содержащие много крахмала продукты: каши, хлеб, макароны, кукуруза, рис, бобовые, клетчатка, которой богаты сырые овощи, фрукты, бобовые и орехи.

Газообразование также вызывает плохое пережевывание пищи и запивание ее большим количеством воды. Неблагоприятно могут повлиять сырые овощи и фрукты, бобовые и орехи. «Вздутие также часто встречается у людей с низкой физической активностью, которые употребляют пищу нерегулярно», — подытожила Фус.

Ранее Фус заявила, что люди с почечнокаменной болезнью, панкреатитом и обострением язвенной болезни желудка не должны есть много белокочанной капусты. В этом овоще содержатся пурины, которые негативно сказываются на людях с почечнокаменной болезнью, подчеркнула специалист.