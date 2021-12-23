В российской больнице плановые операции начали проводить при наличии QR-кода

В краевой клинической больнице (ККБ) №1 Хабаровска плановые операции начали проводить только при наличии QR-кода о вакцинации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя главного врача больницы Ольгу Молчанову.

«Плановая госпитализация проводится при наличии QR-кода, но та, что не может быть отсрочена, и из районов люди госпитализируются без этого. Данные меры приняты для профилактики заноса инфекции в стационар», — рассказала Молчанова.

Также медик отметила, что при экстренной госпитализации QR-коды у пациентов не требуют, однако в приемном отделении по показаниям проводят тестирование на коронавирус. На входе в больницу проверяют и QR-коды сопровождающих пациентов.