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В Москве продлили QR-коды для переболевших коронавирусом

Сроки действия QR-кодов у москвичей продлили до 12 месяцев

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В Москве продлили сроки действия QR-кодов для переболевших коронавирусом. С понедельника 20 декабря они будут действовать до 12 месяцев, а срок действия кода по ПЦР-тесту, наоборот, сократится до двух календарных дней, сообщает РИА Новости.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о продлении действия кодов с 20 декабря для москвичей после аналогичного решения об изменении сроков действия цифровых электронных сертификатов на федеральном уровне. По словам мэра, новые QR-коды будут оформляться сразу на 12 месяцев.

Марина Совина
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