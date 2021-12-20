В Москве продлили QR-коды для переболевших коронавирусом

В Москве продлили сроки действия QR-кодов для переболевших коронавирусом. С понедельника 20 декабря они будут действовать до 12 месяцев, а срок действия кода по ПЦР-тесту, наоборот, сократится до двух календарных дней, сообщает РИА Новости.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о продлении действия кодов с 20 декабря для москвичей после аналогичного решения об изменении сроков действия цифровых электронных сертификатов на федеральном уровне. По словам мэра, новые QR-коды будут оформляться сразу на 12 месяцев.