Закон о QR-кодах отправили на доработку в регионы

Принятый в четверг, 16 декабря, в первом чтении законопроект о введении QR-кодов для посещения общественных мест повторно направлен на доработку в регионы. Об этом сообщает спикер Госдумы Вячеслава Володина в своем Telegram-канале.

Парламентарий заявил, что доработка законопроекта перед его вторым чтением займет месяц. Кроме регионов, он также направлен в Совет Федерации и Правительство России.

«Нам важно сделать все для спасения людей, их защиты от распространения новой коронавирусной инфекции», — заявил Володин.

Он также сослался на слова президента Владимира Путина, который ранее утверждал, что введение QR-кодов не должно создавать «много проблем для людей».

Законопроект о введении QR-кодов для посещения общественных мест был принят Госдумой в первом чтении 16 декабря. За него проголосовали 329 депутатов; против — 87; 1 депутат воздержался.

Согласно законопроекту, представляющему из себя оправки в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», всем совершеннолетним россиянам при посещении объектов питания, культурных учреждений, мест проведения массовых мероприятий и объектов розничной торговли необходимо будет предъявить QR-код, подтверждающий факт вакцинации или наличие антител вследствие перенесенной болезни.

Эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости.