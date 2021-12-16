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Закон о QR-кодах отправили на доработку в регионы

Законопроект о ковид-сертификатах в общественных местах повторно отправлен в регионы

Фото: Данил Айкин / ТАСС

Принятый в четверг, 16 декабря, в первом чтении законопроект о введении QR-кодов для посещения общественных мест повторно направлен на доработку в регионы. Об этом сообщает спикер Госдумы Вячеслава Володина в своем Telegram-канале.

Парламентарий заявил, что доработка законопроекта перед его вторым чтением займет месяц. Кроме регионов, он также направлен в Совет Федерации и Правительство России.

«Нам важно сделать все для спасения людей, их защиты от распространения новой коронавирусной инфекции», — заявил Володин.

Он также сослался на слова президента Владимира Путина, который ранее утверждал, что введение QR-кодов не должно создавать «много проблем для людей».

Законопроект о введении QR-кодов для посещения общественных мест был принят Госдумой в первом чтении 16 декабря. За него проголосовали 329 депутатов; против — 87; 1 депутат воздержался.

Согласно законопроекту, представляющему из себя оправки в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», всем совершеннолетним россиянам при посещении объектов питания, культурных учреждений, мест проведения массовых мероприятий и объектов розничной торговли необходимо будет предъявить QR-код, подтверждающий факт вакцинации или наличие антител вследствие перенесенной болезни.

Эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости.

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Роман Кирьянов
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