Закон о QR-кодах для общественных мест приняли в первом чтении

Госдума приняла в первом чтении закон о QR-кодах для посещения общественных мест. Трансляция заседания ведется на YouTube-канале «Россия 24».

За законопроект проголосовали 329 депутатов; против — 87; 1 человек воздержался.

Мы продолжаем работу над законопроектом. Законопроект в соответствии с сегодняшним решением направляется в месячную рассылку в регионы, мы планируем с правительством за это время обсудить все поправки, которые уже фракции подготовили, и надеемся, что у нас этот диалог будет в постоянном режиме. Вячеслав Володин Спикер Госдумы

Поправки в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», предполагающие использование в общественных местах цифровых пропусков, подтверждающих факт вакцинации или перенесенного заболевания, были внесены в Госдуму 12 ноября.

Они предполагают, что россияне старше 18 лет смогут посещать объекты питания, культурные учреждения, места проведения массовых мероприятий и объекты розничной торговли с предъявлением QR-кода о вакцинации, документа, подтверждающего перенесенную болезнь, или медотвода. Эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что новый закон будет иметь рамочный характер. По его словам, законопроект должен быть проработан не только на федеральном, но и на региональном уровне. Президент отмечал, что в его разработке нельзя допустить опрометчивых решений.

Введение пропусков не ограничит права российских граждан

Об этом говорила вице-премьер Татьяна Голикова.

Ни о никаких ограничениях прав граждан в данном законопроекте речь не идет Татьяна Голикова вице-премьер России

По ее словам, законопроект даст возможность сохранить «жизнь в регионе и функционирование всех систем» даже в условиях сильного эпидемиологического подъема. Голикова подчеркнула, что введение QR-кодов в общественных местах поможет снизить заболеваемость коронавирусом.

Отдельно вице-премьер отметила, что закон о QR-кодах никак не коснется детей: для посещения общественных мест им не понадобится сдавать ПЦР-тест на отсутствие инфекции.

У нас даже законопроект, который мы сегодня обсуждаем, вообще вывел детей из категории тех, кто регулируется данным законопроектом Татьяна Голикова вице-премьер России

Не все партии поддерживают введение QR-кодов

С момента создания законопроекта против него высказывались три парламентские партии — КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия — За правду».

В КПРФ заявили, что для такого решения «причин довольно много», а глава партии Геннадий Зюганов добавил, что коммунисты провели огромную работу, связанную с изучением коронавируса и QR-кодов.

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что его соратники намерены вносить в закон поправки в том случае, если он будет принят в первом чтении. «Это принципиальная позиция нашей фракции», — сказал он.

О нежелании представителей ЛДПР поддерживать законопроект заявлял в своем Telegram-канале и глава партии Владимир Жириновский.

Законопроект о QR-кодах на транспорте отправили на доработку

В понедельник, 13 декабря, спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что его сняли с рассмотрения в парламенте.

Министерство транспорта и Госдума приняли решение отправить проект на доработку, причем продолжать работу над ним власти собираются вместе с участниками бизнеса.

15 декабря Владимир Путин заявил, что введение связанных с QR-кодами ограничений на транспорте в канун новогодних праздников создаст «много проблем для людей».