В сибирском городе приготовились отселять людей из-за пожара на ТЭЦ

В Улан-Удэ готовы отселить людей в случае неблагоприятного сценария по устранению последствий аварии на ТЭЦ-1. Об этом рассказал глава сибирского города Игорь Шутенков, передает РИА Новости.

По его словам, отселение может затронуть жильцов около тысячи домов. Сейчас власти определяют пункты временного размещения горожан, а задействуют их в случае падения температуры на социальных объектах. Также обсуждается перевод приема пациентов из поликлиник в другие учреждения.

Шутенков уточнил, что в городе ограничена подача горячей воды, восстановить теплоснабжение необходимо в течение шести-семи часов. Сейчас температура воздуха в Улан-Удэ составляет минус 28 градусов.

Ранее 23 декабря сообщалось, что в Улан-Удэ ввели режим ЧП республиканского уровня. Утром на ТЭЦ-1 загорелась электрическая проводка. В результате аварии были отключены четыре котла, из-за этого в части районов снижена подача тепла, удалось организовать циркуляцию нагретого до 70 градусов теплоносителя. Была приостановлена работа детских садов и школ.

