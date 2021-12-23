Путин оценил возможность входа в интернет по паспортам

Интернет является частью нашей жизни и все, что там происходит, должно подчиняться общим правилам, при этом важно соблюсти баланс. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая в ходе ежегодной пресс-конференции на вопрос о возможности использования интернета по паспорту. Трансляцию мероприятия ведет РИА Новости.

«Нужно защищать общество и не подавить свободу выражения информации», — отметил он. По словам главы государства, вопрос также в том, чтобы молодые люди не заболевали интернетом и не подменяли реальную жизнь сидением в сети с утра до ночи.

В ноябре Путин отмечал, что к вопросу о персональных данных нужно подходить предельно аккуратно и взвешенно. Президент отметил, что любое действие должно совершаться только с согласия человека.

До этого президент заявлял о необходимости использовать возможности метавселенных, «чтобы общаться и учиться, несмотря на расстояния». При этом Путин подчеркнул, что нельзя бежать от реального мира в виртуальный.