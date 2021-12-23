Глава Рособрнадзора оценил идею допускать к ЕГЭ по ПЦР-тестам

Глава Рособрнадзора оценил идею Анзор Музаев допускать к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) по ПЦР-тестам в беседе с РИА Новости.

По словам Музаева, планов вводить такие ограничения нет, так как это слишком утяжелит процесс проведения экзамена. «Два года мы жили в ковиде. Все привиты уже в принципе», — добавил он. Кроме того, меньше всего противников вакцинации именно среди работников сферы образования, а иммунитет к коронавирусу растет.

В 2022 году Единый государственный экзамен (ЕГЭ) пройдет с 21 марта по 2 июля, а Основной государственный экзамен (ОГЭ) — с 21 апреля по 2 июля. В начале сентября предусмотрен дополнительный период сдачи.

При этом Музаев уже отмечал, что ЕГЭ пройдет в доковидном формате. Он добавил, что для допуска к написанию ЕГЭ большинство учеников одиннадцатых классов уже написали итоговое сочинение.