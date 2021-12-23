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В ПФР объяснили условия выхода на пенсию в 2022 году

В ПФР назвали стаж 13 лет и коэффициент 23,4 условиями выхода на пенсию в 2022 году

Фото: Александр Петросян / Коммерсантъ

В 2022 году право выхода на пенсию получат женщины, родившиеся во втором полугодии 1965 года, и мужчины, родившиеся во втором полугодии 1960 года — то есть достигшие возраста 56,5 и 61,5 года соответственно. Об этом в комментарии агентству «Прайм» рассказала заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда России (ПФР) в Москве и Московской области Марина Тарасова.

Она объяснила, что условием назначения страховой пенсии по старости, помимо достижения определенного возраста, остаются наличие необходимого пенсионного стажа и определенной величины индивидуального пенсионного коэффициента. Последний напрямую зависит от суммы страховых взносов, перечисленных работодателем за сотрудника.

В текущем году эти показатели равняются 12 годам и 21 соответственно, в следующем их минимальный размер составит 13 лет и 23,4. К моменту завершения пенсионной реформы стаж для выхода на пенсию должен равняться как минимум 15 годам, а индивидуальный пенсионный коэффициент — 30-ти.

Если стажа и коэффициента будет не хватать, то срок начала выплаты страховой пенсии отодвинется до момента, пока не наберется нужное количество лет и баллов. Спустя пять лет гражданину, который так и не смог достигнуть необходимых параметров, назначат социальную пенсию.

Во вторник, 21 декабря, президент России Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсий до 2024 года. Решение перечислять отчисления в накопительную часть пенсии (6 процентов от зарплаты) на выплаты нынешним пенсионерам было принято в 2014 году. Тогда утверждалось, что инициатива носит временный характер, однако с тех пор заморозку продлевали.

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Платон Щукин
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